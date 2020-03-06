Юношу с проломленным черепом госпитализировали из Базарного Карабулака в Саратов

6 Март 2020 2020-03-06T09:31:23+03:00

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Стали известны подробности ЧП в Базарном Карабулаке, о котором ранее сообщала «КП-Саратов».

Как пояснили в СУ СКР региона, действительно, 9 февраля днем там подрались два парня. Причем одному было 16 лет, второму — 21 год.

Предварительной причиной ссоры названы неприязненные отношения между ними. Несовершеннолетний парень схватил металлический предмет и нанес удар по голове старшему товарищу. После этого подросток сбежал.

Пострадавший сумел дойти до дома и оттуда его госпитализировали в больницу Саратова, в нейрохирургическое отделение. У него диагностирована открытая травма черепа, рубленые раны плеча и головы.

Причем следствие пока не может точно сообщить, каким именно предметом был нанесен удар.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU