В Саратове почти месяц ищут пропавшего парня

6 Март 2020 2020-03-06T08:55:08+03:00

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В Саратове ищут 21-летнего Дмитрия Темникова.

- Парень пропал 9 февраля. Его рост 178 см, он нормального телосложения, с темными волосами, короткой стрижкой, карими глазами, — сообщили волонтеры «Лизы Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий был одет в черную куртку, серые джинсы, серую толстовку с капюшоном, черные кроссовки на белой подошве.

Если вы знаете местонахождение пропавшего, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU