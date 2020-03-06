В Саратове почти месяц ищут пропавшего парня
Дмитрий пропал 9 февраля
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В Саратове ищут 21-летнего Дмитрия Темникова.
- Парень пропал 9 февраля. Его рост 178 см, он нормального телосложения, с темными волосами, короткой стрижкой, карими глазами, — сообщили волонтеры «Лизы Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Дмитрий был одет в черную куртку, серые джинсы, серую толстовку с капюшоном, черные кроссовки на белой подошве.
Если вы знаете местонахождение пропавшего, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU