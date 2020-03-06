В Саратовской области 43% женщин могут стать матерями

6 Март 2020 2020-03-06T09:27:21+03:00

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По данным Саратовстата за 2019 год, в Саратовской области проживает 1,3 млн женщин или 54% от общей численности населения.

Как рассказали «КП-Саратов» статистики, средний возраст гражданок в регионе составляет 44 года. Всего 43% жительниц находятся в репродуктивном возрасте (15–49 лет), они могут стать мамами.

Судя по 2018 году, средний возраст матери при рождении малыша это 28 лет.

В городах проживает 66% женщин.

На момент предыдущей Всероссийской переписи населения 2010 года, 46% жительниц региона в возрасте от 16 лет и старше состояли зарегистрированном браке, 7% находились в «гражданском» союзе, еще 15% никогда не состояли в браке, 32% были разведены или овдовели.

ИСТОЧНИК KP.RU