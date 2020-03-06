Жительница Ртищева ответит за жестокое обращение с четырьмя детьми
Ртищевская прокуратура выявила нарушения по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что 30-летняя жительница Ртищева имеет четырех детей в возрасте десяти, девяти, шести и четырех лет.
С апреля 2018 по февраль 2020 года она пила алкоголь при детях, не присматривала за ними и не кормила, не обращала внимание на их здоровье и гигиену.
Возбуждено уголовное дело за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенного с жестоким обращением с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU