Жительницам Саратова прочитают стихи и подарят тюльпаны
Мероприятие состоится у трамвая «Семен»
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Сегодня, 6 марта, движение «Творческая молодежь» проведет у трамвая «Семен» на Волжской улице акцию «Литературные чтения в Саратове».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости мероприятия услышат стихи местной поэтессой Риммы Беляковой, которая выступит перед горожанами.
Любой желающий также может поделиться своим творчеством с окружающими.
Организаторы пообещали подарить жительницам Саратова около 500 тюльпанов, исполнить свои стихи и произведения русской классической литературы.
Мероприятие начнется в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU