Жительницам Саратова прочитают стихи и подарят тюльпаны

6 Март 2020 2020-03-06T09:08:00+03:00

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Сегодня, 6 марта, движение «Творческая молодежь» проведет у трамвая «Семен» на Волжской улице акцию «Литературные чтения в Саратове».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости мероприятия услышат стихи местной поэтессой Риммы Беляковой, которая выступит перед горожанами.

Любой желающий также может поделиться своим творчеством с окружающими.

Организаторы пообещали подарить жительницам Саратова около 500 тюльпанов, исполнить свои стихи и произведения русской классической литературы.

Мероприятие начнется в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU