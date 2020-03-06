В Базарном Карабулаке подросток проломил голову юноше
Орудием преступления мог стать топор
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В Базарном Карабулаке Саратовской области подросток проломил голову 21-летнему парню.
Как сообщили «КП-Саратов» местные жители, ссора между юношами произошла около 15:30 9 февраля.
Пока не установлена причина скандала между парнями. Однако известно, что 16-летний юноша ударил 21-летнего металлическим предметом по голове. Предположительно, это был топор.
После этого пострадавший был госпитализирован с открытой травмой черепа и другими ранами. Однако он остался жив.
«Комсомолка» обратилась за подробностями в СУ СКР региона.
ИСТОЧНИК KP.RU