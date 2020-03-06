В Саратове выбрали «Учителя года — 2020»

6 Март 2020 2020-03-06T09:05:28+03:00

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Вчера, 5 марта, в саратовской школе «Аврора» состоялась церемония закрытия городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2020».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в состязании приняли участие 12 педагогов общеобразовательных учреждений Саратова со стажем работы от трех до 20 лет. Среди них — преподаватели русского языка, физики, музыки и других предметов.

Они писали эссе, защищали методическую идею, образовательный проект, показывали открытый урок.

Победителем стала Людмила Янковская, учитель русского языка и литературы из Восточно-Европейского лицея, второе место заняла преподавательница истории и обществознания из инженерного лицея Людмила Сильнова, бронза досталась обладателю знаний этой же категории из гимназии №89 Ангелине Новиковой.

Они получили премии и призы, а победитель представит Саратов на областном этапе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU