В Саратове выбрали «Учителя года — 2020»
Вчера, 5 марта, в саратовской школе «Аврора» состоялась церемония закрытия городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2020».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в состязании приняли участие 12 педагогов общеобразовательных учреждений Саратова со стажем работы от трех до 20 лет. Среди них — преподаватели русского языка, физики, музыки и других предметов.
Они писали эссе, защищали методическую идею, образовательный проект, показывали открытый урок.
Победителем стала Людмила Янковская, учитель русского языка и литературы из Восточно-Европейского лицея, второе место заняла преподавательница истории и обществознания из инженерного лицея Людмила Сильнова, бронза досталась обладателю знаний этой же категории из гимназии №89 Ангелине Новиковой.
Они получили премии и призы, а победитель представит Саратов на областном этапе конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU