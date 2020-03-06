Волонтеры в лесах Саратовской области ищут пенсионера
Алексей Кулешов пропал вчера
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Вчера вечером, 5 марта, в Марксовском районе Саратовской области волонтеры искали пропавшего 77-летнего мужчину.
- Рост Алексея Кулешова 168 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы и серые глаза, — сообщил отряд «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».
На момент пропажи 5 марта пенсионер был одет в темно-синюю куртку, серую фланелевую рубашку в клетку, темные штаны, черные литые высокие сапоги, темно-серую драповую фуражку с козырьком.
Волонтеры ночью искали мужчину в районе лагеря «Орленок» Марксовского района, в том числе по лесам.
ИСТОЧНИК KP.RU