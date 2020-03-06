Кирилл Лопаткин выпустил мотивационные ролики «В Саратове всегда красиво!... эээй... проснись»
Актер, шоумен, ведущий и капитан команды КВН из Высшей лиги «Саратов» Кирилл Лопаткин запустил в интернете альбом с утренними мотивационными роликами.
Все, кто желает просыпаться под запоминающийся голос самого Лопаткина или его персонажей, могут скачать записи уже с 4 марта на всех платформах: http://band.link/lopatkin
Один из своих «будильников» Кирилл Лопаткин посвятил родному городу:
Привет, привет! Все еще спишь, да? Давай, давай, просыпайся.
Быстро умывайся, позавтракай и бегом в аэропорт! Билет до Саратова, срочно.
А если нет прямого рейса, я предоставлю тебе свой личный самолет!
Тебе обязательно надо побывать в Саратове! А если ты уже в Саратове, это отлично!
Я тебя здесь жду! Какое сейчас время года не важно, в Саратове все равно красиво!
Я тебя встречу на своем бентли, мы обязательно поедем на набережную, прогуляемся в центре по проспекту Кирова, пообедаем в самом дорогом ресторане!
Покушаем жареную стерлядь! Она потрясающая! Такой нет нигде!
Потом арендуем мост через Волгу и будем фоткаться сколько захотим!
А вечером пойдем на концерт Мадонны и Джастина Тимберлейка! эээй... проснись.
Просыпайся. Доброе утро и хорошего дня!
ИСТОЧНИК KP.RU