Кирилл Лопаткин выпустил мотивационные ролики «В Саратове всегда красиво!... эээй... проснись»

6 Март 2020 2020-03-06T08:58:29+03:00

Шоумен предлагает ставить свои записи на будильники

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Актер, шоумен, ведущий и капитан команды КВН из Высшей лиги «Саратов» Кирилл Лопаткин запустил в интернете альбом с утренними мотивационными роликами.

Все, кто желает просыпаться под запоминающийся голос самого Лопаткина или его персонажей, могут скачать записи уже с 4 марта на всех платформах: http://band.link/lopatkin

Один из своих «будильников» Кирилл Лопаткин посвятил родному городу:

Привет, привет! Все еще спишь, да? Давай, давай, просыпайся.

Быстро умывайся, позавтракай и бегом в аэропорт! Билет до Саратова, срочно.

А если нет прямого рейса, я предоставлю тебе свой личный самолет!

Тебе обязательно надо побывать в Саратове! А если ты уже в Саратове, это отлично!

Я тебя здесь жду! Какое сейчас время года не важно, в Саратове все равно красиво!

Я тебя встречу на своем бентли, мы обязательно поедем на набережную, прогуляемся в центре по проспекту Кирова, пообедаем в самом дорогом ресторане!

Покушаем жареную стерлядь! Она потрясающая! Такой нет нигде!

Потом арендуем мост через Волгу и будем фоткаться сколько захотим!

А вечером пойдем на концерт Мадонны и Джастина Тимберлейка! эээй... проснись.

Просыпайся. Доброе утро и хорошего дня!

ИСТОЧНИК KP.RU