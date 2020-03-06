2020-03-06T09:03:19+03:00
Общество

Ведущий программы «Не за тридевять земель» отмечает день рождения

Дмитрию Худякову исполнилось 92 года
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 марта, ведущий программы «Не за тридевять земель» Дмитрий Худяков отмечает свое 92-летие.

Он родился в 1928 году в семье педагогов, в 1951 окончил СГУ по специальности «Радиофизика», два года проработал инженером на радиозаводе «Знамя труда». Параллельно он преподавал электротехнику в электромеханическом техникуме, давал знания в художественном училище.

В 1953 Дмитрий Худяков первым в областном центре получил звание «Мастер спорта СССР по туризму». У него есть первый разряд по спортивному ориентированию, второй — по альпинизму, слалому, лыжам, велосипеду, атлетике, гребле и бегу.

Вел передачу «Пойдемте с нами», потом «Лесную газету», а с 1960 года — «Не за тридевять земель» на телевидении в Саратове.

Также работал в областной станции юных туристов и совершал походы по Саратовской области со своими подопечными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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