Рецидивист из Саратова украл шубу, золото и алкоголь

6 Март 2020 2020-03-06T09:02:11+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла две кражи.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 7:10 до 19:10 10 декабря неизвестные отжали окно в доме 62-летнего мужчины и унесли золотую цепочку с кулоном, 150 тыс. рублей, ноутбук и две бутылки алкоголя.

Второе преступление, совершенное таким же способом, произошло с 7:50 по 19:30 15 января в селе Генеральское. По словам 49-летней гражданки кто-то забрал деньги, золото и норковую шубу.

Сумма ущерба в первом случае составила 183,2 тыс. рублей, во втором — 329,2 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 44-летний рецидивист из Саратова, которого отправили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU