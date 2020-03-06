Сегодня руководитель Саратовстата отмечает день рождения

6 Март 2020 2020-03-06T09:01:22+03:00

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Сегодня, 6 марта, руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов отмечает 59-летие.

Он родился в селе Большая Знаменка Тамбовской области, окончил Саратовский политехнический институт и Поволжскую академию госслужбы.

Он работал на различных должностях в государственных и коммерческих предприятиях, был заместителем главы администрации Фрунзенского района города Саратова.

С 2001 — генеральный директор ОАО «Саратовгаз», с 2005 занимал ту же должность в ОАО «Саратовоблгаз», с 2007 по 2008 — в ООО «Воронежрегионгаз».

Вячеслав Сомов — почетный работник топливно-энергетического комплекса России.

ИСТОЧНИК KP.RU