Сегодня руководитель Саратовстата отмечает день рождения
Сегодня, 6 марта, руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов отмечает 59-летие.
Он родился в селе Большая Знаменка Тамбовской области, окончил Саратовский политехнический институт и Поволжскую академию госслужбы.
Он работал на различных должностях в государственных и коммерческих предприятиях, был заместителем главы администрации Фрунзенского района города Саратова.
С 2001 — генеральный директор ОАО «Саратовгаз», с 2005 занимал ту же должность в ОАО «Саратовоблгаз», с 2007 по 2008 — в ООО «Воронежрегионгаз».
Вячеслав Сомов — почетный работник топливно-энергетического комплекса России.
ИСТОЧНИК KP.RU