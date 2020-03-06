Студент украл у подростка ноутбук в Саратове
Парня задержали
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В Октябрьском районе Саратова у 16-летнего парня украли ноутбук.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено днем 16 октября.
По словам потерпевшего, злоумышленники сорвали замок на его комнате и похитили ноутбук Lenovo. Сумма ущерба составила 27 990 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция задержала подозреваемого — 20-летнего студента, ранее не судимого. Однако во время обыска изъять ноутбук не удалось, похититель сдал его в ломбард.
ИСТОЧНИК KP.RU