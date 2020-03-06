Студент украл у подростка ноутбук в Саратове

6 Март 2020 2020-03-06T08:13:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Саратова у 16-летнего парня украли ноутбук.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено днем 16 октября.

По словам потерпевшего, злоумышленники сорвали замок на его комнате и похитили ноутбук Lenovo. Сумма ущерба составила 27 990 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция задержала подозреваемого — 20-летнего студента, ранее не судимого. Однако во время обыска изъять ноутбук не удалось, похититель сдал его в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU