В Саратове мужчина забил приятеля битой за рассказы про отсидки в колонии

6 Март 2020 2020-03-06T07:39:19+03:00

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В Ленинском районе Саратова под суд попал ранее имевший проблемы с законом 35-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ему инкриминируют убийство.

Следствие считает, что он зарезал приятеля во время застолья 8 декабря. Якобы тот принялся хвастаться собутыльникам, что имел в местах лишения свободы большой авторитет. Однако обвиняемый сам ранее был судим за особо тяжкое преступление и возмутился такими словами.

Он схватил деревянную биту, которая лежала под кроватью, и несколько раз ударил оппонента по голове. Потом вытащил раненого мужчину в подъезд и бросил на лестничной клетке. Его нашла соседка, которая вызвала медиков, однако потерпевший вскоре скончался в реанимации.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU