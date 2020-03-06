В Саратове мужчина забил приятеля битой за рассказы про отсидки в колонии
В Ленинском районе Саратова под суд попал ранее имевший проблемы с законом 35-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ему инкриминируют убийство.
Следствие считает, что он зарезал приятеля во время застолья 8 декабря. Якобы тот принялся хвастаться собутыльникам, что имел в местах лишения свободы большой авторитет. Однако обвиняемый сам ранее был судим за особо тяжкое преступление и возмутился такими словами.
Он схватил деревянную биту, которая лежала под кроватью, и несколько раз ударил оппонента по голове. Потом вытащил раненого мужчину в подъезд и бросил на лестничной клетке. Его нашла соседка, которая вызвала медиков, однако потерпевший вскоре скончался в реанимации.
Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU