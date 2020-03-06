В Татищеве мужчина зарезал парня на детской площадке. Вынесен приговор

6 Март 2020 2020-03-06T08:06:13+03:00

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В Татищевском районе Саратовской области вынесен приговор 40-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в убийстве.

Суд установил, что вечером 14 октября трое парней отдыхали на детской площадке села Широкое. Проходивший мимо пьяный мужчина сделал им замечание, чтобы те не мусорили. Молодые люди возразили, что ничего такого не делают.

Гражданин ушел, но позже вернулся с ножом. Он ударил одного из парней дважды в грудь, а потом вернулся домой. От ран 21-летний парень умер на месте.

На суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к девяти годам и десяти месяцам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU