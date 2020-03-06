2020-03-06T08:06:13+03:00
Происшествия

В Татищеве мужчина зарезал парня на детской площадке. Вынесен приговор

Мужчина был пьян
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Татищевском районе Саратовской области вынесен приговор 40-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в убийстве.

Суд установил, что вечером 14 октября трое парней отдыхали на детской площадке села Широкое. Проходивший мимо пьяный мужчина сделал им замечание, чтобы те не мусорили. Молодые люди возразили, что ничего такого не делают.

Гражданин ушел, но позже вернулся с ножом. Он ударил одного из парней дважды в грудь, а потом вернулся домой. От ран 21-летний парень умер на месте.

На суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к девяти годам и десяти месяцам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Питерке горел деревянный дом
В «Единой России» уверены, что «народный бюджет» позволит развивать инициативу жителей на местах
Пропавший в Саратове Дмитрий Темников найден
Депутат поздравила ветеранов-медиков с Международным женским днем
В Президентской академии обучат компьютерной грамотности 200 пенсионеров
В Саратове полыхал дом на 8-й Нагорной улице
На голосование по поправкам в Конституцию намерены пойти 67% россиян
Работникам организации в Ленинском районе выплатили более 600 тыс. рублей долгов по зарплате
Саратовская заключенная выступила в финале всероссийского конкурса
Житель Красноармейского района отработает долг в 300 тыс. рублей по алиментам
Саратовские ушуисты взяли семь медалей на чемпионате и Первенстве России
Прекращены поиски пропавшего в Марксе пенсионера
Молодой саратовец отправится в колонию за кражу батарей
Мэрия Саратова не согласна с решением суда оставить рекламу на проспекте Кирова
Волжский район Саратова остался без воды
В техникуме Энгельса прошла встреча с ветераном ВОВ
Саратов ждет потепление на выходных
В Саратове снесут дома на улице Разина и во 2-м Пугачевском поселке
Мошенники оставили жительницу Саратова без денег и тюльпанов
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В приютах Саратова животных будут стерилизовать и вакцинировать
Сбитый Volkswagen на Московском шоссе мужчина скончался в больнице
Около стадиона «Волга» в Саратове девочка попала под колеса иномарки
В «Единой России» будут добиваться обеспечения всех нуждающихся ветеранов техническими средствами реабилитации
Энгельсские спортсменки взяли семь призовых мест турнира по художественной гимнастике
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
Житель Ртищевского района ограбил магазин ради двух пачек сигарет
Волонтеры ищут записи регистраторов для поисков пропавшего пенсионера под Марксом