2020-03-05T17:32:36+03:00
Происшествия

В Балашове не смогли спасти объятую пламенем пенсионерку

Женщина погибла на глазах очевидца
Екатерина Семенова
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Женщина погибла, предположительно, во время растопки печи. Фото СУ СКР по Саратовской областиЖенщина погибла, предположительно, во время растопки печи. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Балашове Саратовской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла днем 5 марта.

Очевидец, проезжая по улице Астраханская в Балашове, заметил, как из частного дома выбежала женщина, охваченная пламенем. Мужчина бросился на помощь, но спасти пострадавшую не успел.

На место прибыли сотрудники СУ СКР региона, которые выдвинули версию произошедшего: женщина случайно облилась горючей жидкостью во время растопки печи. На пострадавшей загорелась одежда, но на жилище пламя не перекинулось.

Погибшей было 85 лет.

Назначена проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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