2020-03-05T17:37:57+03:00
Общество

Эксперт из Чехии призвал сохранить холодильник «Саратов» в музее

Он назвал его средством для похудения
Екатерина Семенова
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Святослав МуруновСвятослав Мурунов
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На форуме «Город для бизнеса», который сегодня прошел в Саратове, выступил социальный инженер, урбанист, эксперт по комплексному развитию постсоветских территорий Святослав Мурунов (Чехия, Прага).

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он принял участие в сессии «Потребности информационного города – возможности успешного бизнеса».

По словам Святослава Мурунова, для развития города необходимо использовать его уникальные особенности.

- Основной ресурс развития территорий — это городская идентичность. Только на ней строится городская экономика. Вы можете придумать себе только саратовские цели, опираясь на свой опыт, — обратился эксперт к участникам форума, — бизнесменам и представителям власти.

В качестве известного продукта он назвал холодильник «Саратов», производство которых закрылось.

- Мой любимый холодильник кстати. Я готов инвестировать в музей спасения саратовского холодильника, чтобы он хотя бы в музее остался и лет через 20 можно было восстановить его производство, — сказал Святослав Мурунов.

При этом он назвал отличительную особенность «Саратова».

- Ручка у него была очень тяжелая. Можно было его продавать как средство для похудения: «Холодильник, который не сразу открывается по ночам». Там использовались космические технологии в резинке, поэтому если вы не хотите есть ночью, то покупайте саратовский холодильник. Он не даст вам это сделать, — заявил Святослав Мурунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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