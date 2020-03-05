Житель Ртищевского района потерял 138 тыс. рублей в попытке получить кредит

5 Март 2020 2020-03-05T16:53:18+03:00

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Житель Ртищевского района лишился 138 тыс. рублей из-за мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина воспользовался интернет-сервисом подбора кредита, после чего ему поступили смс с предложениями от различных организаций.

Он выбрал выгодные условия, перешел на один из сайтов по ссылке из сообщения и оставил заявку.

После этого ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и рассказали, что нужно заплатить за открытие расчетного счета, оформление страховки, курьерскую доставку документов.

Выполнив эти указания, гражданин потерял деньги.

Сейчас по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU