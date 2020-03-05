Житель Ртищевского района потерял 138 тыс. рублей в попытке получить кредит
Житель Ртищевского района лишился 138 тыс. рублей из-за мошенников.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина воспользовался интернет-сервисом подбора кредита, после чего ему поступили смс с предложениями от различных организаций.
Он выбрал выгодные условия, перешел на один из сайтов по ссылке из сообщения и оставил заявку.
После этого ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и рассказали, что нужно заплатить за открытие расчетного счета, оформление страховки, курьерскую доставку документов.
Выполнив эти указания, гражданин потерял деньги.
Сейчас по делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU