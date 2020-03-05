2020-03-05T16:30:27+03:00
Общество

Саратовские ветераны и участники Великой Отечественной войны получат по 75 тыс. рублей

Для ряда граждан предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в преддверии 9 мая.

Как пояснили «КП-Саратов» в отделении Пенсионного фонда, это связано с празднованием 75-летия Победы.

Самые большие выплаты, 75 тыс. рублей, получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны; обладатели знака Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Выплаты в 50 тыс. рублей предназначены для тружеников тыла, которые не менее шести месяцев проработали в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период работы на оккупированных территориях; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Выплаты будут производиться без специального обращения в ПФР.

- Если гражданин является получателем пенсии только по линии какого-либо силового ведомства, то единовременная выплата будет выплачена этим ведомством. Если у гражданина имеется несколько оснований для выплаты, то он получит одну выплату большего размера, — пояснили в отделении фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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