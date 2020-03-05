2020-03-05T16:14:40+03:00
Общество

«Т Плюс» в Саратове проиграла иск предпринимателям

Энергетики пытались взимать плату за неоказанную услугу
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Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел иск ПАО «Т Плюс» к ООО «Спорт – СВ» о взыскании необоснованного обогащения – долгов по оплате за отопление за несколько месяцев 2017, 2018 и 2019 годов в размере 203 726 руб. 07 коп.

В доме №56 по улице Чернышевского предпринимателю, учредитель ООО «Спорт-СВ» принадлежит нежилое помещение площадью 474, 7 кв.м на первом этаже.

От подписания договора на поставку тепловой энергии предприниматель отказался. Количество фактически потребленной тепловой энергии «Т Плюс» определила на основании показаний приборов учета. Предприниматель в суде сообщил, что отопление у него - от автономного источника теплоснабжения - газового котла.

Для установления наличия отопления в ноябре 2019 года была назначена экспертиза.

Выяснилось, что батарей, соединенных с общедомовой системой отопления, в нежилых помещениях ООО «Спорт-СВ» не имеется. При этом, транзитные трубопроводы отопление нежилого помещения и поддержание в нем температуры воздуха не обеспечивают, они не являются отопительными приборами и не свидетельствуют о подаче тепла.

Как сообщили в пресс-службе Арбитража, в удовлетворении иска ПАО «Т Плюс» отказано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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