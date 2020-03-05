«Т Плюс» в Саратове проиграла иск предпринимателям
Арбитражный суд Саратовской области рассмотрел иск ПАО «Т Плюс» к ООО «Спорт – СВ» о взыскании необоснованного обогащения – долгов по оплате за отопление за несколько месяцев 2017, 2018 и 2019 годов в размере 203 726 руб. 07 коп.
В доме №56 по улице Чернышевского предпринимателю, учредитель ООО «Спорт-СВ» принадлежит нежилое помещение площадью 474, 7 кв.м на первом этаже.
От подписания договора на поставку тепловой энергии предприниматель отказался. Количество фактически потребленной тепловой энергии «Т Плюс» определила на основании показаний приборов учета. Предприниматель в суде сообщил, что отопление у него - от автономного источника теплоснабжения - газового котла.
Для установления наличия отопления в ноябре 2019 года была назначена экспертиза.
Выяснилось, что батарей, соединенных с общедомовой системой отопления, в нежилых помещениях ООО «Спорт-СВ» не имеется. При этом, транзитные трубопроводы отопление нежилого помещения и поддержание в нем температуры воздуха не обеспечивают, они не являются отопительными приборами и не свидетельствуют о подаче тепла.
Как сообщили в пресс-службе Арбитража, в удовлетворении иска ПАО «Т Плюс» отказано.
ИСТОЧНИК KP.RU