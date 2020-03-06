В Саратове будет тепло и ветрено

6 Март 2020 2020-03-06T06:00:20+03:00

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В Саратове 6 марта, в пятницу, будет тепло и ветрено.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, со ссылкой на областной Гидрометцентр, столбик термометра поднимется до 10 градусов выше нуля.

Однако в северных районах по-прежнему холодно, около нуля.

Осадки не ожидаются, утром сохранится туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 15-20 м/с при порывах.

ИСТОЧНИК KP.RU