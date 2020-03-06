В Саратове будет тепло и ветрено
Столбик термометра поднимется до +10 градусов
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В Саратове 6 марта, в пятницу, будет тепло и ветрено.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, со ссылкой на областной Гидрометцентр, столбик термометра поднимется до 10 градусов выше нуля.
Однако в северных районах по-прежнему холодно, около нуля.
Осадки не ожидаются, утром сохранится туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 15-20 м/с при порывах.
ИСТОЧНИК KP.RU