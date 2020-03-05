В Заводском районе снесли несколько незаконных ларьков

5 Март 2020 2020-03-05T15:50:52+03:00

Идет работа по высвобождению от построек

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Сегодня, 5 марта, в Заводском районе Саратова демонтировали несколько незаконно установленных ларьков.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по поручению главы Саратова Михаила Исаева, работа по освобождению города от таких строений идет активно.

- Решения суда исполняются в принудительном порядке, в виду того, что предприниматели отказались от добровольного исполнения решения, — пояснил замглавы администрации Заводского района по экономике Артур Арзуманян.

Горожане также поддерживают такую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU