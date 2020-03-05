В Заводском районе снесли несколько незаконных ларьков
Идет работа по высвобождению от построек
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Сегодня, 5 марта, в Заводском районе Саратова демонтировали несколько незаконно установленных ларьков.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по поручению главы Саратова Михаила Исаева, работа по освобождению города от таких строений идет активно.
- Решения суда исполняются в принудительном порядке, в виду того, что предприниматели отказались от добровольного исполнения решения, — пояснил замглавы администрации Заводского района по экономике Артур Арзуманян.
Горожане также поддерживают такую работу.
ИСТОЧНИК KP.RU