В Саратове сотрудники ГИБДД дарили женщинам-водителям цветы
Мероприятие прошло на Славянской площади
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Сегодня, 5 марта, сотрудники Управления ГИБДД по Саратовской области дарили представительницам прекрасного пола, которые были за рулем, цветы.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, женщинам вручили букеты, подарки, правовые памятки. Также был организован праздничный патруль — машина, заполненная цветами.
Юные помощники автоинспекции подготовили для них открытки с добрыми пожеланиями.
ИСТОЧНИК KP.RU