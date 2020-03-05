В Саратове сотрудники ГИБДД дарили женщинам-водителям цветы

5 Март 2020 2020-03-05T15:06:13+03:00

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Сегодня, 5 марта, сотрудники Управления ГИБДД по Саратовской области дарили представительницам прекрасного пола, которые были за рулем, цветы.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона, женщинам вручили букеты, подарки, правовые памятки. Также был организован праздничный патруль — машина, заполненная цветами.

Юные помощники автоинспекции подготовили для них открытки с добрыми пожеланиями.

ИСТОЧНИК KP.RU