Володин: Саратовской области выделено 874 млн рублей на Парк покорителей космоса
Володин сообщил о выделении денег на Парк покорителей космоса.
Саратовской области выделено 874 млн рублей. Об этом и о первом этапе реализации проекта Парка покорителей космоса рассказал Вячеслав Володин. Видео опубликовано в паблике volodin.saratov в Instagram. Площадь парка составит 30 гектаров, в нем появится мемориальная, ландшафтная и сервисная зоны. Прогулочный маршрут по парку составит 108 минут — по времени, которое Юрий Гагарин провел в космосе.
Напомним, идея создания Парка принадлежит Вячеславу Володину. К реализации будут привлечены лучшие архитекторы страны и Европы.
Первый этап должен быть завершен к 12 апреля 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU