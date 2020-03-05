Володин: Саратовской области выделено 874 млн рублей на Парк покорителей космоса

5 Март 2020 2020-03-05T16:59:19+03:00

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Саратовской области выделено 874 млн рублей. Об этом и о первом этапе реализации проекта Парка покорителей космоса рассказал Вячеслав Володин. Видео опубликовано в паблике volodin.saratov в Instagram. Площадь парка составит 30 гектаров, в нем появится мемориальная, ландшафтная и сервисная зоны. Прогулочный маршрут по парку составит 108 минут — по времени, которое Юрий Гагарин провел в космосе.

Напомним, идея создания Парка принадлежит Вячеславу Володину. К реализации будут привлечены лучшие архитекторы страны и Европы.

Первый этап должен быть завершен к 12 апреля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU