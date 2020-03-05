Мать из Ртищевского района лишили прав на дочку

5 Март 2020 2020-03-05T14:51:42+03:00

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Суд лишил жительницу Ртищевского района прав на ее 13-летнюю дочь.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, она разошлась с мужем в 2014 году.

С 2016 года гражданка не принимала участия в воспитании ребенка, не интересовалась его здоровьем и жизнью, не звонила и не навещала его.

Кроме того, ее долг по алиментам превысил отметку в 240 тыс. рублей.

Несовершеннолетняя не возражала против лишения прав родительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU