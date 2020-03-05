В Саратове двух подростков будут судить за угон «четверки»
Сознался только один из них
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Двух юных жителей Саратова будут судить за угон.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, одному из обвиняемых 16 лет, второму — 18.
Следствие считает, что вечером 11 ноября парни, которые на тот момент оба были несовершеннолетними, на улице Белоглинская увидели припаркованный ВАЗ-21043. Подростки угнали машину, но впоследствии были задержаны.
Только один из юношей признал вину.
Уголовное дело направлено в суд. Также в школу направлено представление СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU