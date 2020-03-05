В Саратове двух подростков будут судить за угон «четверки»

5 Март 2020 2020-03-05T14:50:11+03:00

Сознался только один из них

Изменить размер текста: A A

Двух юных жителей Саратова будут судить за угон.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, одному из обвиняемых 16 лет, второму — 18.

Следствие считает, что вечером 11 ноября парни, которые на тот момент оба были несовершеннолетними, на улице Белоглинская увидели припаркованный ВАЗ-21043. Подростки угнали машину, но впоследствии были задержаны.

Только один из юношей признал вину.

Уголовное дело направлено в суд. Также в школу направлено представление СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU