Прокуратура добилась признания дома в Вольске аварийным
Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения жилищного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что дом №134 на Октябрьской улице в Вольске признан негодным для проживания. Общий физический износ основных элементов здания составляет от 60 до 80%.
Однако администрация района не предпринимала мер к устранению нарушения эксплуатации.
Прокурор направил в суд иск, чтобы обязать администрацию Вольского района признать дом аварийным и подлежащим сносу. Эти требования удовлетворены, решение суда исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU