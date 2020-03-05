Прокуратура добилась признания дома в Вольске аварийным

5 Март 2020 2020-03-05T16:49:38+03:00

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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения жилищного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что дом №134 на Октябрьской улице в Вольске признан негодным для проживания. Общий физический износ основных элементов здания составляет от 60 до 80%.

Однако администрация района не предпринимала мер к устранению нарушения эксплуатации.

Прокурор направил в суд иск, чтобы обязать администрацию Вольского района признать дом аварийным и подлежащим сносу. Эти требования удовлетворены, решение суда исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU