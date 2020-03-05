2020-03-05T16:48:45+03:00
Экономика

В Саратове проходит форум «Город для бизнеса»

Предприниматели, власть и эксперты обсуждают инвестиции в комфортное городское пространство
Екатерина Семенова
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Форум "Город для бизнеса" проходит в парке "Россия - моя история"Форум "Город для бизнеса" проходит в парке "Россия - моя история"
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В Саратове сегодня, 5 марта, в парке «Россия — моя история» проходит форум «Город для бизнеса». Организатором выступает Центр «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития.

Как рассказала «КП-Саратов» министр экономического развития Юлия Швакова, цель форума — максимально вовлечь городских предпринимателей в создание комфорта, в первую очередь, малый бизнес.

Министр экономического развития Юлия Швакова

Министр экономического развития Юлия Швакова

Она также рассказала, что на форум съехались эксперты федерального уровня. Они не только поделились своим опытом, но приняли участие в дискуссии по вопросам сотрудничества и привлечения инвестиций в общественные пространства и комфорт городской среды.

На форум приехали 13 экспертов, кроме того, открыта выставка проектов восстановления и организации общественных пространств для городов Саратовской области «Инвестируй в качество жизни!».

- Участие принимают люди самых разных возрастов и каждый нашел интересные для себя сессии, — отметила министр.

На форум съехались федеральные эксперты

На форум съехались федеральные эксперты

Она также рассказала, что Минэкономразвития ежегодно проводит исследования потребностей предпринимателей. Сейчас кроме финансовой поддержки актуально создание безбарьерной среды, что предполагает снижение общения с чиновниками, максимальное использование услуг в электронном виде. Все это можно получить в центре «Мой бизнес».

Директор центра Александр Марченко отметил высокий уровень и актуальность форума.

- Это необходимо, чтобы у вас, предпринимателей, была возможность развиваться в своем городе. Мы ждем от вас предложений, как вы хотите поменять свой город. Всегда ждем вас в центре «Мой бизнес» и готовы помогать, — сказал он.

В рамках форума проходят такие сессии, как «Потребности информационного города — возможности успешного бизнеса», «Территория города — стратегия предпринимателя». Состоялась бизнес-игра «Нетворкинг-квест».

ИСТОЧНИК KP.RU

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