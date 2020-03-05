В Саратове проходит форум «Город для бизнеса»

5 Март 2020 2020-03-05T16:48:45+03:00

Форум "Город для бизнеса" проходит в парке "Россия - моя история"

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В Саратове сегодня, 5 марта, в парке «Россия — моя история» проходит форум «Город для бизнеса». Организатором выступает Центр «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития.

Как рассказала «КП-Саратов» министр экономического развития Юлия Швакова, цель форума — максимально вовлечь городских предпринимателей в создание комфорта, в первую очередь, малый бизнес.

Министр экономического развития Юлия Швакова

Она также рассказала, что на форум съехались эксперты федерального уровня. Они не только поделились своим опытом, но приняли участие в дискуссии по вопросам сотрудничества и привлечения инвестиций в общественные пространства и комфорт городской среды.

На форум приехали 13 экспертов, кроме того, открыта выставка проектов восстановления и организации общественных пространств для городов Саратовской области «Инвестируй в качество жизни!».

- Участие принимают люди самых разных возрастов и каждый нашел интересные для себя сессии, — отметила министр.

На форум съехались федеральные эксперты

Она также рассказала, что Минэкономразвития ежегодно проводит исследования потребностей предпринимателей. Сейчас кроме финансовой поддержки актуально создание безбарьерной среды, что предполагает снижение общения с чиновниками, максимальное использование услуг в электронном виде. Все это можно получить в центре «Мой бизнес».

Директор центра Александр Марченко отметил высокий уровень и актуальность форума.

- Это необходимо, чтобы у вас, предпринимателей, была возможность развиваться в своем городе. Мы ждем от вас предложений, как вы хотите поменять свой город. Всегда ждем вас в центре «Мой бизнес» и готовы помогать, — сказал он.

В рамках форума проходят такие сессии, как «Потребности информационного города — возможности успешного бизнеса», «Территория города — стратегия предпринимателя». Состоялась бизнес-игра «Нетворкинг-квест».

ИСТОЧНИК KP.RU