В Саратовской области разыскивают убийцу из Кировской области

5 Март 2020 2020-03-05T16:34:36+03:00

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В Саратовской области за убийство разыскивается 37-летний Шакур Яшар оглы Шахгусейнов из Кировской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина является рецидивистом, уроженцем села Ахта Азизбековского района Республики Армении.

Адрес его регистрации: город Киров, улица Горького, 46-60.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Приметы мужчины: рост 180 см, среднее телосложение, темные короткие волосы. Из особых — татуировка на левом плече.

При получении информации о его местонахождении нужно сообщить в УУР УМВД России по Кировской области по телефонам: 589-514, 589-587, 589-239 или дежурную часть УМВД России по Кировской области, телефон: 589-530.

ИСТОЧНИК KP.RU