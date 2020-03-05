2020-03-05T16:28:25+03:00
Происшествия

Грабители устроили нападение на саратовскую газоналивочную станцию ради 600 рублей

Мужчины планировали получить не менее 5 млн рублей [видео]
Дарья Вострикова
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Задержаны трое злоумышленников, которые напали на саратовскую газоналивочную станцию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, подозреваемые подготовились к преступлению: выбрали наиболее заметное место для проникновения на территорию, изучили график работы и привычки сотрудников.

Один из них спровоцировал срабатывание системы оповещения о неисправности. Сторож решил выяснить причину тревоги, но его сбили с ног двое нападавших и стали избивать. Досталось и женщине-оператору, которая находилась поблизости.

Злоумышленники связали жертв скотчем и начали пытаться найти деньги. Мужчины планировали унести не менее 5 млн рублей, а в итоге нашли 600 рублей на троих.

В квартирах подозреваемых оперативники обнаружили камуфляж и маски, которые использовались при совершении преступления.

На мужчин завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162, частью 3 УК РФ.

Гражданам грозит до десяти лет лишения свободы.

Нападение на газоналивочную станцию.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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