Грабители устроили нападение на саратовскую газоналивочную станцию ради 600 рублей
Задержаны трое злоумышленников, которые напали на саратовскую газоналивочную станцию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, подозреваемые подготовились к преступлению: выбрали наиболее заметное место для проникновения на территорию, изучили график работы и привычки сотрудников.
Один из них спровоцировал срабатывание системы оповещения о неисправности. Сторож решил выяснить причину тревоги, но его сбили с ног двое нападавших и стали избивать. Досталось и женщине-оператору, которая находилась поблизости.
Злоумышленники связали жертв скотчем и начали пытаться найти деньги. Мужчины планировали унести не менее 5 млн рублей, а в итоге нашли 600 рублей на троих.
В квартирах подозреваемых оперативники обнаружили камуфляж и маски, которые использовались при совершении преступления.
На мужчин завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162, частью 3 УК РФ.
Гражданам грозит до десяти лет лишения свободы.
Нападение на газоналивочную станцию.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU