В Саратове 11 магазинов на улице Чапаева могут оштрафовать за неправильные вывески

5 Март 2020 2020-03-05T16:24:26+03:00

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Сегодня, 5 марта, сотрудники городского управления муниципального контроля вместе с районной администрацией провели вывески торговых точек на улице Чапаева в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в соответствии с принятыми правилами благоустройства бизнесмены должны были заменить рекламные конструкции, но не все это сделали.

Этот рейд показал 11 нарушений, в первый раз предприниматели получат предупреждение и у них будет полтора месяца, чтобы исправить ситуацию. В случае невыполнения этих требований бизнесменам грозит штраф.

Всего выявлено более 1 тыс. нарушений, составлено 240 протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU