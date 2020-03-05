В Саратове 11 магазинов на улице Чапаева могут оштрафовать за неправильные вывески
Сегодня, 5 марта, сотрудники городского управления муниципального контроля вместе с районной администрацией провели вывески торговых точек на улице Чапаева в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в соответствии с принятыми правилами благоустройства бизнесмены должны были заменить рекламные конструкции, но не все это сделали.
Этот рейд показал 11 нарушений, в первый раз предприниматели получат предупреждение и у них будет полтора месяца, чтобы исправить ситуацию. В случае невыполнения этих требований бизнесменам грозит штраф.
Всего выявлено более 1 тыс. нарушений, составлено 240 протоколов.
ИСТОЧНИК KP.RU