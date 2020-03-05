2020-03-05T16:11:19+03:00
Общество

Радаев поручил посчитать, сколько квартир нужно для участковых в Саратове

Губернатор области добавил, что нужно узнать среднюю стоимость квартиры [видео]
Ольга Симонова
Поделиться:
Валерий Радаев на смотре техникиВалерий Радаев на смотре техникиФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 марта, во время смотра машин полиции губернатор Саратовской области Валерий Радаев напомнил об инициативе спикера ГД Вячеслава Володина о покупке квартир участковым муниципалитетом.

- Отработайте, сколько надо жилья, какая средняя стоимость квартиры, чтобы все у нас было готово к вступлению законопроекта в силу, — сказал Валерий Радаев.

Радаев поручил посчитать, сколько квартир нужно для участковых в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ртищевского района потерял 138 тыс. рублей в попытке получить кредит
Саратовские ветераны и участники Великой Отечественной войны получат по 75 тыс. рублей
«Т Плюс» в Саратове проиграла иск предпринимателям
В Заводском районе снесли несколько незаконных ларьков
В пятницу в Саратове усилится ветер
Жительница Ртищевского района обанкротила сама себя ради неуплаты 4 млн рублей
В Саратове сотрудники ГИБДД дарили женщинам-водителям цветы
Володин: Саратовской области выделено 874 млн рублей на Парк покорителей космоса
Мать из Ртищевского района лишили прав на дочку
В Саратове двух подростков будут судить за угон «четверки»
Прокуратура добилась признания дома в Вольске аварийным
В Саратове проходит форум «Город для бизнеса»
На рассмотрение комитета Госдумы поступило 390 поправок к Конституции
Андрей Воробьев предложил помощь ветерану — участнику Сталинградской битвы и войны с Японией
В Саратовской области разыскивают убийцу из Кировской области
Грабители устроили нападение на саратовскую газоналивочную станцию ради 600 рублей
В Саратове с четвертого этажа на женщину упало стекло