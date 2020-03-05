5 Март 2020 2020-03-05T16:11:19+03:00

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Сегодня, 5 марта, во время смотра машин полиции губернатор Саратовской области Валерий Радаев напомнил об инициативе спикера ГД Вячеслава Володина о покупке квартир участковым муниципалитетом.

- Отработайте, сколько надо жилья, какая средняя стоимость квартиры, чтобы все у нас было готово к вступлению законопроекта в силу, — сказал Валерий Радаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/764741" frameborder="0"></iframe> Радаев поручил посчитать, сколько квартир нужно для участковых в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU