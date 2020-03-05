Радаев поручил посчитать, сколько квартир нужно для участковых в Саратове
Губернатор области добавил, что нужно узнать среднюю стоимость квартиры [видео]
Валерий Радаев на смотре техникиФото: Ольга Симонова
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Сегодня, 5 марта, во время смотра машин полиции губернатор Саратовской области Валерий Радаев напомнил об инициативе спикера ГД Вячеслава Володина о покупке квартир участковым муниципалитетом.
- Отработайте, сколько надо жилья, какая средняя стоимость квартиры, чтобы все у нас было готово к вступлению законопроекта в силу, — сказал Валерий Радаев.
Радаев поручил посчитать, сколько квартир нужно для участковых в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU