Жителя Федоровского района отправили в колонию за смертельное ДТП
Суд признал 44-летнего жителя поселка Мокроус Федоровского района виновным в нетрезвой езде, которая привела к смерти человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 сентября 2019 года мужчина, которого ранее привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду и лишали прав, сел за руль вновь в пьяном виде.
Он ехал по 315-му км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград по направлению к поселку Взлетный Энгельсского района.
В машине находилось двое пассажиров.
Нетрезвый водитель потерял управление, из-за чего машина выехала за край проезжей части и опрокинулась в кювет.
В результате аварии 23-летний пассажир иномарки скончался на месте от полученных травм.
Мужчина признал свою вину, а в зале суда признал исковые требования в размере 1 млн рублей, извинился перед родственниками погибшего.
Теперь он проведет пять лет и один месяц в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU