2020-03-05T15:56:19+03:00
Происшествия

Жителя Федоровского района отправили в колонию за смертельное ДТП

Мужчина опрокинул машину в кювет
Дарья Вострикова
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Суд признал 44-летнего жителя поселка Мокроус Федоровского района виновным в нетрезвой езде, которая привела к смерти человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 сентября 2019 года мужчина, которого ранее привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду и лишали прав, сел за руль вновь в пьяном виде.

Он ехал по 315-му км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград по направлению к поселку Взлетный Энгельсского района.

В машине находилось двое пассажиров.

Нетрезвый водитель потерял управление, из-за чего машина выехала за край проезжей части и опрокинулась в кювет.

В результате аварии 23-летний пассажир иномарки скончался на месте от полученных травм.

Мужчина признал свою вину, а в зале суда признал исковые требования в размере 1 млн рублей, извинился перед родственниками погибшего.

Теперь он проведет пять лет и один месяц в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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