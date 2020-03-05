Взрывчатка и спасение утопающих: Спасатели показали Радаеву свои возможности
Юрий Юрин показал губернатору различную технику, которая используется спасателями при прохождении паводка, в том числе блокираторы радиовзрывателей и аммонит, это взрывчатка, которая растворяется в воде.
- Мало ли какие штатные ситуации, все должно быть, - заметил губернатор.
ВзрывчаткаФото: Ольга Симонова
Также Радаеву показали оснащения групп, которые будут выезжать в места ЧС - машины «скорой», Россетей, МЧС и другие.
Утопающий вывалился в воду и ждал спасенияФото: Ольга Симонова
Прошли показательные учения по спасению утопающего, провалившегося под лед. Льда на Волге в этом месте было не много, но спасатели справились. В спасении был задействован катер, судно на воздушной подушке и группа водолазов.
.Фото: Ольга Симонова
Спасенного достали из-под воды, доставили на берег и погрузили в машину облспаса.
Фоном к показательным выступлениям спасателей звучали объявления об эвакуации населения, к которым внимательно прислушивался губернатор Валерий Радаев.
.Фото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU