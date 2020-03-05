Взрывчатка и спасение утопающих: Спасатели показали Радаеву свои возможности

5 Март 2020 2020-03-05T12:53:28+03:00

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Юрий Юрин показал губернатору различную технику, которая используется спасателями при прохождении паводка, в том числе блокираторы радиовзрывателей и аммонит, это взрывчатка, которая растворяется в воде.

- Мало ли какие штатные ситуации, все должно быть, - заметил губернатор.

Также Радаеву показали оснащения групп, которые будут выезжать в места ЧС - машины «скорой», Россетей, МЧС и другие.

Утопающий вывалился в воду и ждал спасенияФото: Ольга Симонова

Прошли показательные учения по спасению утопающего, провалившегося под лед. Льда на Волге в этом месте было не много, но спасатели справились. В спасении был задействован катер, судно на воздушной подушке и группа водолазов.

Спасенного достали из-под воды, доставили на берег и погрузили в машину облспаса.

Фоном к показательным выступлениям спасателей звучали объявления об эвакуации населения, к которым внимательно прислушивался губернатор Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU