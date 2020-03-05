Житель Энгельса из-за обиды до смерти забил сельчанина

5 Март 2020 2020-03-05T15:46:20+03:00

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В Саратовской области вынесен приговор 40-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Было установлено, что 40-летний мужчина проживал с женщиной в Энгельсе. 21 октября та пошла в гости к подруге в село Рязановка. Когда сожитель позвонил ей, чтобы узнать, как дела, вместо этого ответил приятель подруги. Он грубо обругал звонившего.

Вскоре после этого женщина вообще перестала брать трубку. Тогда ее возлюбленный отправился в Рязановку, но дома у подруги не застал ее. По словам хозяина, женщина ушла в компании двух мужчин.

Вместо того, чтобы отправиться на поиски сожительницы, мужчина накинулся на хозяина дома, припомнив грубый телефонный разговор. Он избил его руками и ногами по голове и телу. От побоев потерпевший вскоре скончался.

Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 12 лет. Также он должен выплатить 710 тыс. рублей сожительнице погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU