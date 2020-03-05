Саратовцам рассказали, как выбрать мебель

5 Март 2020 2020-03-05T15:44:00+03:00

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Жителям Саратовской области рассказали, как правильно выбрать мебель.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, она должна быть без специфического запаха и обеспечивать механическую, химическую, пожарную, санитарно-гигиеническую и электрическую безопасность.

Продавец обязан сообщить всю необходимую информацию.

На ярлыке, этикетке или в сопроводительной документации на товар должно быть указано: наименование товара, адрес изготовителя, для импортной продукции — название страны происхождения, сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, сведения об основных потребительских свойствах товара, правила эксплуатации мебели, гарантийный срок и срок службы, если он установлен, цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при предоставлении кредита, недостатки мебели (если они имеются), назначения, материалы, способы, сроки, условиях доставки и передачи товара покупателю.

Изделия в разобранном виде могут не иметь маркировки с обозначением изделия и даты изготовления. В этом случае обозначение проставляется изготовителем или продавцом во время продажи мебели или во время его сборки у пользователя. На упаковке должна быть указана дата выпуска.

Маркировка может быть не только бумажная, в виде этикетки или ярлыка, но и нанесена на мебель несмываемой краской, штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты ярлыка специальным штампом.

При продаже покупатель должен получить товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, артикул, количество предметов, входящих в набор (гарнитур) мебели, количество необходимой фурнитуры, цена каждого предмета, общая стоимость набора мебели, вид обивочного материала. А также гарантийный талон и инструкцию по эксплуатации.

В любой торговой организации на видном месте должна быть размещена вся необходимая информация о продавце: адрес, наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, информация о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

ИСТОЧНИК KP.RU