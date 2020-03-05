В Саратове рецидивист похитил аккумулятор
Мужчина продал чужое имущество неизвестному на Сенном рынке
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу аккумулятора у 33-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 21:00 14 января по 9:00 15 января неизвестные отжали капот у него ВАЗ-2110, которая стояла на улице Шехурдина, и унесли аккумулятор «Фаербол».
Сумма ущерба превысила отметку в 3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний рецидивист, который признался в содеянном.
Выяснилось, что мужчина продал чужое имущество неизвестному на Сенном рынке за 1 тыс. рублей.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU