В Саратове рецидивист похитил аккумулятор

5 Март 2020 2020-03-05T15:40:41+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу аккумулятора у 33-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 21:00 14 января по 9:00 15 января неизвестные отжали капот у него ВАЗ-2110, которая стояла на улице Шехурдина, и унесли аккумулятор «Фаербол».

Сумма ущерба превысила отметку в 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний рецидивист, который признался в содеянном.

Выяснилось, что мужчина продал чужое имущество неизвестному на Сенном рынке за 1 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU