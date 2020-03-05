2020-03-05T15:27:31+03:00
Общество

В библиотеке для слепых Саратова провели публичные чтения к 75-летию Победы

Для исполнения была выбрана поэма «Василий Теркин»
Дарья Вострикова
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В Областной специальной библиотеке для слепых Саратова провели публичные чтения, приуроченные ко Всемирному дню чтения вслух.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, была выбрана поэма «Василий Теркин» Александра Твардовского.

Она была выбрана не случайно, ведь в этом году сошлись несколько знаменательных дат: 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 110 лет со дня рождения автора произведения и 75 лет со дня написания книги.

Участниками акции стали читатели библиотеки, учащиеся школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №3 Саратова и средней школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени В. П. Тихонова Фрунзенского района, а также студенты-волонтеры из СГУ имени Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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