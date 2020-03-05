2020-03-05T15:06:06+03:00
Происшествия

В Саратове двое сотрудников салона сотовой связи получили срок за присвоение телефонов

Они забрали себе аппараты на сумму свыше 650 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал виновной 27-летнюю женщину, директора салона связи в поселке Юбилейный Саратова, и 24-летнего специалиста в этой же торговой связи за присвоение мобильных телефонов на сумму свыше 650 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с августа 2019 года они забирали гаджеты из сейфа, который находился в помещении магазина.

Специалист искал рынок сбыта и сдавал украденное в комиссионку.

Недостачу выявила ревизия, также обнаружено отсутствие 11 телефонов марки Apple iPhone и семи аппаратов Samsung.

Злоумышленники признали свою вину и добровольно вернули часть похищенного имущества.

За это подсудимая получила 2,5 года условного срока, а мужчине дали на полгода условного срока меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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