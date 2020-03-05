В Саратове двое сотрудников салона сотовой связи получили срок за присвоение телефонов
Суд признал виновной 27-летнюю женщину, директора салона связи в поселке Юбилейный Саратова, и 24-летнего специалиста в этой же торговой связи за присвоение мобильных телефонов на сумму свыше 650 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, с августа 2019 года они забирали гаджеты из сейфа, который находился в помещении магазина.
Специалист искал рынок сбыта и сдавал украденное в комиссионку.
Недостачу выявила ревизия, также обнаружено отсутствие 11 телефонов марки Apple iPhone и семи аппаратов Samsung.
Злоумышленники признали свою вину и добровольно вернули часть похищенного имущества.
За это подсудимая получила 2,5 года условного срока, а мужчине дали на полгода условного срока меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU