Глава Энгельсского района попал под горячую руку губернатора

5 Март 2020 2020-03-05T15:07:37+03:00

Валерий Радаев в гостях у энергетиков припомнил отставания Энгельсского района в нацпроектах Фото: Ольга Симонова

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Сегодня, 5 марта, губернатор Саратовской области Радаев побывал в диспетчерской службе Саратовских распределительных сетей в Энгельсе.

В 2019 году в Приволжском производственном отделении введен в эксплуатацию новый диспетчерский щит. На нем отображены электросетевые объекты в семи районах области: Энгельсском, Марксовском, Ровенском, Федоровском, Питерском, Советском, Краснокутском, а также сеть 110 кВ Энгельс. В автоматическом режиме можно смотреть, где что оборвалось.

Общий объем инвестиций в реконструкцию диспетчерского щита составил 16,7 млн рублей.

- Здесь все оборудование абсолютно российское, — сказал представитель Приволжского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС».

Также в диспетчерской присутствовал глава Энгельсского района Дмитрий Тепин. Губернатор вспомнил о сорванных аукционах на школы и детсады, за которые вчера зампред Наумов и министр образования Седова получили персональные выговоры от губернатора.

- У нас есть национальные проекты, где мы тоже должны соответствовать примерно вот такому, современному формату. Но здесь Энгельсский район отстает, выделены большие ресурсы, но семь объектов — не в конкурсной процедуре.

Все надо заблаговременно делать, мы знаем, что будет на 3-4 года вперед по национальным проектам. Ответственность должна быть вот такой, — сказал губернатор, показывая на диспетчерский щит. — Здесь на сантиметр промахнуться нельзя.

Радаев напомнил, что на дороги Энгельса было выделено 600 млн рублей.

Тепин ответил, что сегодня объявят аукцион на дороги, а в течение десяти дней — на детсады.

ИСТОЧНИК KP.RU