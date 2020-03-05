В Сторожовке житель спустился в подвал в поисках котенка, а нашел труп человека
В селе Сторожовка Саратовского района в суд направлено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что стало причиной смерти человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых окажется 23-летний парень.
По версии следствия, вечером в феврале 2019 года он поссорился с 58-летним мужчиной. ЧП случилось в подвале дома. Во время драки молодой парень сперва ударил руками по голове, потом толкнул мужчину так, что от ударился головой о кирпичную кладку. Более того, после этого он несколько раз стукнул потерпевшего головой о стену и ударил кулаками и ногами.
После этого парень ушел, а потерпевший скончался через некоторое время.
Труп нашел местный житель, который спустился в подвал за котенком.
Полиция задержала подозреваемого, тот признал вину и раскаялся. Дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU