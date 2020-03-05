В Сторожовке житель спустился в подвал в поисках котенка, а нашел труп человека

5 Март 2020 2020-03-05T11:59:29+03:00

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В селе Сторожовка Саратовского района в суд направлено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что стало причиной смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых окажется 23-летний парень.

По версии следствия, вечером в феврале 2019 года он поссорился с 58-летним мужчиной. ЧП случилось в подвале дома. Во время драки молодой парень сперва ударил руками по голове, потом толкнул мужчину так, что от ударился головой о кирпичную кладку. Более того, после этого он несколько раз стукнул потерпевшего головой о стену и ударил кулаками и ногами.

После этого парень ушел, а потерпевший скончался через некоторое время.

Труп нашел местный житель, который спустился в подвал за котенком.

Полиция задержала подозреваемого, тот признал вину и раскаялся. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU