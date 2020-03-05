Из плана по капремонту в Саратове на 2020 год могут исключить 109 домов
На заседании рабочей группы постоянной комиссии гордумы Саратова по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам снова возник вопрос признания аварийными тех домов, которые не имеет смысла ремонтировать.
- Есть дома плохого качества, понимаем завтра - послезавтра он будет непригоден для проживания, но его сегодня положено ремонтировать. Налажен ли механизм признания его аварийным? Если 70% износа помним - непригодно здание для проживания. Деньги есть, функция наша, - сказал он.
- Если есть основания для признания дома аварийным - то идем по этому пути, если нет - устанавливаем первоочередные работы. Это полномочия муниципалитета и на основании заключения экспертов работы проводит не Фонд капремонта, а мы, администрация. Сейчас город по 109 домам подготовил сведения в министерство ЖКХ на изменения в план 2020 года. Пока по домам нет оценки, ничего не будут ремонтировать, - отметила председатель комитета по ЖКХ Наталия Даниленко.
Чиновница уточнила, что в городе порядка 800 домов - аварийные.
ИСТОЧНИК KP.RU