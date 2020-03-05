Из плана по капремонту в Саратове на 2020 год могут исключить 109 домов

5 Март 2020 2020-03-05T11:53:32+03:00

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На заседании рабочей группы постоянной комиссии гордумы Саратова по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам снова возник вопрос признания аварийными тех домов, которые не имеет смысла ремонтировать.

- Есть дома плохого качества, понимаем завтра - послезавтра он будет непригоден для проживания, но его сегодня положено ремонтировать. Налажен ли механизм признания его аварийным? Если 70% износа помним - непригодно здание для проживания. Деньги есть, функция наша, - сказал он.

- Если есть основания для признания дома аварийным - то идем по этому пути, если нет - устанавливаем первоочередные работы. Это полномочия муниципалитета и на основании заключения экспертов работы проводит не Фонд капремонта, а мы, администрация. Сейчас город по 109 домам подготовил сведения в министерство ЖКХ на изменения в план 2020 года. Пока по домам нет оценки, ничего не будут ремонтировать, - отметила председатель комитета по ЖКХ Наталия Даниленко.

Чиновница уточнила, что в городе порядка 800 домов - аварийные.

ИСТОЧНИК KP.RU