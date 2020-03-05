Прокуратура назвала виновника в затягивании сроков реализации закона о животных
В Саратовской области прокуратура выявила затягивание работы по реализации закона об ответственном обращении с животными.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, не была сформирована необходимая законодательная база, несмотря на то, что переходный период был достаточно длительным.
- Только после внесения прокуратурой области представления об устранении нарушений закона в феврале 2020 года постановлением правительства области урегулирован порядок осуществления деятельности с бездомными животными, — говорится в официальном релизе областной прокуратуры.
Виновник затягивания процесса, чиновник Управления ветеринарии был привлечен к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, был впоследствии разработан проект закона о деятельности приюта для животных.
ИСТОЧНИК KP.RU