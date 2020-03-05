В Саратове начали воровать колеса с баков для мокрых отходов

5 Март 2020 2020-03-05T11:12:16+03:00

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В Волжском районе Саратова похищают детали мусорные контейнеры.

Как сообщили «КП-Саратов» в Региональном операторе, воруют, в частности, колеса с оранжевых баков, которые предназначены для мокрых отходов.

За две недели были сняты восемь колес с баков на улицах Соборная, Саловская, Федоровская, Шевыревская, а также 1-м Соколовогорском и 1-м Скомороховском проездах. Примечательно, что ранее злоумышленники массово уносили крышки с таких же оранжевых контейнеров.

- Поступки лиц, сознательно портящих контейнеры, вызывают недоумение, и мы расцениваем это как вредительство. Ведь отсутствие колес на контейнерах значительно затрудняет их обслуживание. Осенью прошлого года мы уже направляли заявления в полицию по факту краж крышек с контейнеров. Сейчас мы проводим инвентаризацию и готовим новые заявления. Поврежденные же контейнеры сотрудники мусоровывозящей компании восстановят или заменят, однако мы просим жителей фиксировать деятельность подозрительных лиц на контейнерных площадках и направлять материалы в наш адрес, — заявил замдиректора Регоператора Алексей Синтин.

Напомним, что контейнеры трех типов для раздельного сбора (накопления) отходов были установлены в Волжском районе Саратова в августе прошлого года рамках эксперимента. На площадках стоят оранжевые баки для «мокрых» отходов, зеленые — для перерабатываемых отходов и сетки для ПЭТ.

ИСТОЧНИК KP.RU