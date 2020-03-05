Администрации районов Саратова отчитались о готовности работать техзаказчиком по капитальному ремонту

5 Март 2020 2020-03-05T11:37:27+03:00

Районные администрации отчитались в гордуме о подготовке к новому сезону капремонта Фото: Дарья Вострикова

Для этого в штат администраций пришлось набирать проектантов и сметчиков

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Представители администраций районов Саратова рассказали, как они подготовились к работе в роли техзаказчика капремонта, по новым переданным им полномочиям.

Владимир Томашенцев, глава Волжского района пояснил, что набрали пять человек, они будут заниматься проектом, сметой, объявлением аукционов. Люди уже прошли обучение.

- Электронные ключи для работы на аукционных площадках получены, 39 проектов ремонта передано от фонда капремонта, мы их проверили и готовы к выполнению, - рассказал первый замглавы Кировского района Сергей Соколов.

Он отметил, что практика показала - есть семь организаций, что работают в районе, и, предварительно, хотят выходить на конкурсы по капремонту.

Первый заместитель главы администрации Заводского района Евгений Гарькин рассказал: - Есть 63 проекта, 33 из них получили оценки техсостояния. Люди есть, 11 подрядчиков готовы работать. Есть проекты куда никто не выйдет, в основном это связано с теми, которые выполнял институт Саратовгражданпроект, их будут переделывать в порядке гарантийных обязательств.

Отчитались представители всех районов, кроме Фрунзенского, потому от него на комиссию никто не пришел.

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ИСТОЧНИК KP.RU