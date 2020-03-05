В Саратовской области у покойника украли пенсию

5 Март 2020 2020-03-05T10:44:36+03:00

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В Пугачевском районе Саратовской области у покойника похитили деньги с карты.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, кражу обнаружили сотрудники Пенсионного фонда.

65-летнего житель села Малая Таволожка проживал одиноко, поэтому, когда ему потребовалось помощь, то его в больницу вместе с врачами отвез 46-летний сосед. А после смерти мужчины он принес в больницу его паспорт.

По версии следствия, в документе он нашел банковскую карточку и пин-код. Злоумышленник не побрезговал деньгами покойного и с 4 по 30 декабря снял в банкомате 15,9 тыс. рублей.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

- Полиция предостерегает от подобных действий. Сведения о смерти, как правило, поступают в ПФР после формирования выплатных документов, на банковский счет умершего пенсионера ошибочно перечисляется пенсия, не положенная к зачислению. После чего деньги могут быть сняты кем-то, имеющим доступ к картам получателей пенсии и владеющим информацией о ПИН-коде. Надо понимать, что снятие вышеуказанных сумм кем-либо, в том числе наследниками, является неправомерным и наказуемым. За подобные деяния придется отвечать как за уголовное преступление, — предупредили в ГУ МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU