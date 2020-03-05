Саратовцы просят миллион рублей за протечку на «персидский ковер»

5 Март 2020 2020-03-05T10:30:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании рабочей группы постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам в гордуме депутат Евгений Чернов попросил рассказать о практике жалоб жителей, если их квартиры заливает после некачественного ремонта крыши.

Директор областного фонда капремонта Вера Ерофеева рассказала, что бывают случаи, что подрядчики действительно виноваты. Но порой с потолка лило уже 15 лет, а граждане хотят «повесить это» на подрядчиков, которые пришли делать ремонт. Поэтому с 2018 года выработан механизм – после заключения договора на капремонт кровли, представители мэрии, фонда и УК обходят верхние этажи домов и фиксируют текущую ситуацию.

- Потом рассматриваем каждый случай. Либо подрядчик и жители договариваются на компенсацию деньгами, либо - на ремонт. Но иногда жители просят просто неадекватные суммы.

- Вымогают? - поинтересовался Евгений Чернов.

- Кто-то хочет компенсацию 1 млн за намокший «персидский ковер» купленный на Сенном или цену квартиры за протечку по обоям в углу комнаты. Тогда идут обращения в суд, - пояснила Ерофеева.

ИСТОЧНИК KP.RU