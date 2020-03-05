Балаковский филиал АО «Апатит» заключил соглашение с министерством сельского хозяйства Саратовской области

5 Март 2020 2020-03-05T10:26:02+03:00

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Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») заключил с министерством сельского хозяйства Саратовской области соглашение о сотрудничестве в обеспечении аграриев региона минеральными удобрениями и кормовыми фосфатами для проведения сезонных сельскохозяйственных работ.

Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева и директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев.

- Мы подписали ежегодное соглашение о поставках минеральных удобрений Саратовским аграриям — отметила Татьяна Кравцева. — Наши фермеры накапливают удобрения, начинают их более широко применять. Но резервы здесь еще есть. Это соглашение очень важно для наших сельхозтоваропроизводителей.

Директор БФ АО «Апатит» Андрей Шибнев заверил, что сотрудничество компании «ФосАгро» с региональным минсельхозом имеет долгосрочные перспективы.

- Прошлый год принес нам рекорд в поставках минеральных удобрений аграриям Саратовской области — более 23 тыс. тонн в сравнении с 11 тыс. тонн в 2018 году. Тенденция к росту поставок удобрений БФ АО «Апатит» аграриям Саратовской области и на внутренний рынок в целом сохранится и в 2020 году. В январе на российский рынок было поставлено более 50% продукции БФ АО «Апатит», а в феврале этот показатель достигнет 70%. Сотрудничество с Саратовской областью — один из наших приоритетов. Мы готовы обеспечить наших региональных земледельцев экологичной и безопасной продукцией ФосАгро, которая демонстрирует свою эффективность по полях фермеров из более чем 100 стран мира, — сказал Андрей Шибнев.

Соглашение было подписано на форуме «Саратов Агро. 2020», участие в котором приняли более 1 800 аграриев Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Нижегородской областей и других регионов России. Балаковский филиал АО «Апатит» представил экспозицию с образцами своей продукции. Российские растениеводы обращались к представителям БФ АО «Апатит» с вопросами о сотрудничестве, перспективах расширения ассортимента. Звучали вопросы о планируемой на 2020 год работе агрополигона, который был создан в непосредственной близости от Балаковского филиала АО «Апатит». Полигон призван показать эффективность правильного использования удобрений и доказать, что даже в условиях рискованного земледелия можно добиваться высоких урожаев, применяя современные агротехнологии. Земледельцы отмечают высокую эффективность, просветительской работы с потребителями, которую ведет «ФосАгро».

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Ситкали Амиров, фермер (Саратов):

- Если заинтересован в хорошем урожае, а работаешь в зоне рискованного земледелия, то без качественных удобрений не обойтись. Именно поэтому мы сегодня на этой выставке у экспозиции ФосАгро. Мы ставим задачу собирать до сотни центнеров с гектара, так что планируем сотрудничать с производителями экологичных минеральных удобрений. ФосАгро громкое имя, наслышаны от коллег, которые используют «витаминами роста» этой компании, так что будем наводить мосты, сотрудничать. Отлично, что здесь же на выставке есть представители компании, нас уже проконсультировали в вопросах возделывания озимой пшеницы.

Сергей Утепов, представитель компании-производителя семян:

- Мы производим семена сельхозкультур — сорго, рапса, подсолнечника, кукурузы. Нам интересно сотрудничество с компанией-лидером по производству удобрений, которой и является ФосАгро. Интересен опыт агрополигона. Планируем предлагать своим клиентам услугу в комплексе: наши семена и удобрения компании «ФосАгро» — это позволит обеспечить высокую урожайность и качество сельскохозяйственной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU