Жители Саратова признались в изменах и вошли в топ самых неверных городов

5 Март 2020 2020-03-05T10:11:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовцы вошли в топ самых неверных партнеров.

Как сообщает независимое исследовательское агентство Zoom market, социологический опрос был проведен в 24 городах России. Участие в нем приняли 2 880 человек.

Они отвечали на вопросы: Считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остается актуальной ценностью? Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке? Скажите, находясь в отношениях или в браке вы изменяли своему партнеру?

Саратовцы заняли в рейтинге 16-е место. Лидерами неверности стали жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. А в конце рейтинга: Нижний Новгород, Казань и Новосибирск.

При этом, по словам коммерческого директора агентства Zoom Market Андрея Штырева, 71% осуждают изменников, но 13% из них признались, что сами совершали адюльтер.

ИСТОЧНИК KP.RU