Погода в Саратове сегодня соответствует началу апреля

5 Март 2020 2020-03-05T12:21:49+03:00

Февраль в регионе был на 7,6 градуса теплее климатической нормы

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Сегодня, 5 марта, в поселке Затон проходит смотр готовности сил и средств, привлекаемых на мероприятия по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в период половодья в этом году.

Смотр техники перед половодьемФото: Ольга Симонова

Конная полиция СаратоваФото: Ольга Симонова

Кинологи СаратоваФото: Ольга Симонова

В 2019 Саратовской областной службе спасения правительство выделило 23 млн рублей на закупку оборудования и снаряжения. На них были куплены: аварийно-спасательные автомобили, аэролодка, снегоход, фонари, генераторы, полнолицевые водолазные маски и многое другое.

Большое количество техники было представлено сегодня в Затоне, более 50 единиц. Тут также есть полиция, в том числе конная, медики «скорой».

- Ушедший февраль был на 7,6 градуса выше климатической нормы, — сказал корреспонденту «КП-Саратов» руководитель регионального Гидромецентра Михаил Болтухин.

Вчера по юго-востоку области температура поднималась до 12 градусов. Эта температура характерна для первой декады апреля.

Процесс паводка пошел уже в последних числах января.

Михаил БолтухинФото: Ольга Симонова

- Когда пик паводка? — спросил губернатор Радаев.

- Пик паводка в середине этого месяца, марта, — ответил Болтухин.

Валерий Радаев прибыл на смотр техники МЧСФото: Ольга Симонова

На ближайшие 7-10 дней температура +6 … +8 ночью -2 … +3 градуса. Осадков не ожидается.

Начальник центра управления кризисных ситуаций областного МЧС Алексей Гаврилов рассказал губернатору об атласе рисков, расчетах уровня паводка. Разрабатывается мобильное приложение о термоточках, его сможет установить себе на телефон любой глава района, сотрудник МЧС.

На вопрос корреспондента «КП-Саратов», сможет ли любой житель области установить такое приложение на свой телефон, Гаврилов ответил, что теоретически да, если зарегистрируется в специальной системе. Но желательно, если оно будет все же только у сотрудников чрезвычайных служб.

Приложение, показывающее термоточки - очаги возгораний на территории областиФото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU