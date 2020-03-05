Погода в Саратове сегодня соответствует началу апреля
Сегодня, 5 марта, в поселке Затон проходит смотр готовности сил и средств, привлекаемых на мероприятия по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в период половодья в этом году.
Смотр техники перед половодьемФото: Ольга Симонова
Конная полиция СаратоваФото: Ольга Симонова
Кинологи СаратоваФото: Ольга Симонова
В 2019 Саратовской областной службе спасения правительство выделило 23 млн рублей на закупку оборудования и снаряжения. На них были куплены: аварийно-спасательные автомобили, аэролодка, снегоход, фонари, генераторы, полнолицевые водолазные маски и многое другое.
.Фото: Ольга Симонова
Большое количество техники было представлено сегодня в Затоне, более 50 единиц. Тут также есть полиция, в том числе конная, медики «скорой».
.Фото: Ольга Симонова
- Ушедший февраль был на 7,6 градуса выше климатической нормы, — сказал корреспонденту «КП-Саратов» руководитель регионального Гидромецентра Михаил Болтухин.
Вчера по юго-востоку области температура поднималась до 12 градусов. Эта температура характерна для первой декады апреля.
Процесс паводка пошел уже в последних числах января.
Михаил БолтухинФото: Ольга Симонова
- Когда пик паводка? — спросил губернатор Радаев.
- Пик паводка в середине этого месяца, марта, — ответил Болтухин.
Валерий Радаев прибыл на смотр техники МЧСФото: Ольга Симонова
На ближайшие 7-10 дней температура +6 … +8 ночью -2 … +3 градуса. Осадков не ожидается.
Начальник центра управления кризисных ситуаций областного МЧС Алексей Гаврилов рассказал губернатору об атласе рисков, расчетах уровня паводка. Разрабатывается мобильное приложение о термоточках, его сможет установить себе на телефон любой глава района, сотрудник МЧС.
На вопрос корреспондента «КП-Саратов», сможет ли любой житель области установить такое приложение на свой телефон, Гаврилов ответил, что теоретически да, если зарегистрируется в специальной системе. Но желательно, если оно будет все же только у сотрудников чрезвычайных служб.
Приложение, показывающее термоточки - очаги возгораний на территории областиФото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU